Movieplayer.it - Bianca Censori: la compagna di Kanye West non avrà conseguenze legali per aver sfilato nuda ai Grammy 2025

Leggi su Movieplayer.it

La modella edel rapper ha "sfoggiato" un non-vestito in cui apparivano tutte le sue forme in dettaglio causando lo shock del pubbliconon dovrà affrontareperindossato un abito completamente trasparente sul red carpet deiAwards. Fonti del Dipartimento di Polizia di Los Angeles hanno dichiarato lunedì a TMZ che nessuno di coloro che si trovavano alla Crypto.com Arena domenica sera ha presentato reclami formali sull'abbigliamento della moglie di. Le fonti hanno anche sottolineato che la premiazione annuale è un evento privato. "Sebbene l'abbigliamento della signoraabbia indubbiamente oltrepassato il limite, un'accusa di atti osceni in California richiede l'esposizione intenzionale dei genitali in pubblico con l'intento specifico di offendere o eccitare sessualmente", .