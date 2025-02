Vanityfair.it - Bianca Balti: «Il cancro non era nemmeno nei miei pensieri, poi è arrivata la diagnosi. Oggi non do più scontata la vita, tutto ha il sapore della benedizione»

In occasione del World Cancer Day, la riflessionemoa cui lo scorso settembre è stato diagnosticato un tumore ovarico: «Quando è entrato nella mia, sembrava una condanna a morte. In questi mesi, invece, mi sono sentita viva come sempre». E la battaglia «non è ancora delfinita»