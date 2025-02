Feedpress.me - Bianca Balti: "Il cancro mi ha fatto amare molto di più la vita"

«Il giorno in cui ilè entrato nella mia, mi sono sentita come una condannata a morte, ma ora che ho terminato il mio percorso di chemioterapia posso dire che in questi mesi, con mia grande sorpresa, mi sono sentita viva come sempre». Suona come un inno allail lungo post sui social di, la modella che affiancherà Carlo Conti nella seconda serata del Festival di Sanremo,.