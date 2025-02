Dilei.it - Bianca Balti dopo la chemio: “Ciò che non mi ha ucciso mi ha fatto amare di più la vita”

Il 4 febbraio è la Giornata Mondiale contro il Cancro, che ha l’obiettivo di sensibilizzare sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce, oltre che sulla ricerca scientifica. In una ricorrenza tanto importante,ha condiviso su Instagram alcune riflessioni profonde, legate proprio all’ultimo periodo, alla, alla scomparsa di sua zia e alla decisione di sottoporsi alla doppia mastectomia preventiva, per poi ricevere, anni, la diagnosi di un cancro alle ovaie al terzo stadio., il messaggio nella Giornata Mondiale contro il Cancro“È sempre stato un giorno qualunque che alcuni post su Instagram mi hanno ricordato. Anche se mia zia è morta di cancro metastatico al seno a 39 anni e mia madre ha avuto il mieloma un paio di anni fa. E nonostante la mia stessa diagnosi, nel 2021, di portare il gene BRCA1 per il quale, nel dicembre 2022, mi sono sottoposta ad una doppia mastectomia preventiva.