Beyoncé porta Cowboy Carter in tour | un tributo al country e alla black culture

Dopo la vittoria ai Grammy Awards 2025, che l’hanno vista trionfare per la prima volta nella categoria Album of the Year conè pronta a tornare a calcare i palchi di tutto il mondo. Attraverso i propri canali social, la cantante ha infatti annunciato l’imminenteand the Rodeo Chitlin’ Circuit, a metà tra una serie di concerti e una vera e propria festa che la porterà in giro per gli Stati Uniti e l’Europa. Il nome da lei scelto per lanéecon sé una serie di messaggi.parola rodeo, infatti, è associata anche l’espressione Chitlin’ Circuit che, ai tempi della segregazione razziale, indicava i locali in cui i musicisti afroamericani potevano esibirsi. Un “circuito” che si è esteso fino agli anni Sessanta, frequentato anche da un Jimi Hendrix agli esordi.