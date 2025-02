Oasport.it - Berrettini-Griekspoor, ATP Rotterdam 2025: orario, tv, programma, streaming

Inizierà mercoledì 5 febbraio il cammino dell’azzurro Matteonel torneo ATP 500 di: il tennista romano affronterà il padrone di casa neerlandese Tallonnel match del primo turno che metterà in palio un posto agli ottavi contro il greco Stefanos Tsitsipas.Ilsul Centre Court si aprirà alle ore 11.00 col derby transalpino tra Arthur Fils e Constant Lestienne, mentre non prima delle ore 13.00 il qualificato azzurro Andrea Vavassori sfiderà il canadese Felix Auger-Aliassime. Non prima delle ore 14.30 sarà la volta di Matteoe Tallon: non ci sono precedenti tra i due.La sfida tra Matteoe Tallondel torneo ATP 500 di, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis, mentre la direttaverrà assicurata da Sky Go, NOW, Tennis TV.