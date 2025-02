Bergamonews.it - Bergamo ottiene il riconoscimento di Comune Plastic Free 2025

. Ildiè ufficialmente. L’annuncio è stato dato nella mattinata di martedì 4 febbraio a Roma, nella Sala Stampa di Montecitorio, alla presenza dell’onorevole Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati. Durante l’evento sono stati resi noti i nomi dei Comuni italiani premiati per il loro impegno ambientale.Ilviene assegnato a borghi, paesi e città che si distinguono nella lotta contro l’abbandono illecito dei rifiuti, nella promozione di comportamenti responsabili, nella sensibilizzazione ambientale e nella gestione virtuosa dei rifiuti urbani. Per il, in Lombardia sono 10 i Comuni che, insieme a, hanno ottenuto il titolo di: Borgo Virgilio, Cassina de’ Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Gussago, Lissone, Milano, Pavia, Villasanta e Vimercate.