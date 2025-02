Bergamo opere pubbliche per 61 milioni | Priorità a dissesto idrogeologico e casa

Leggi su Bergamonews.it

. La seconda vasca di laminazione ad Astino per mettere in sicurezza Longuelo, lo scolmatore del Tremana e i reticoli minori del Morla: un piano per evitare chetorni sott’acqua, come avvenuto il 9 settembre 2024. L’amministrazione Carnevali si dimostra segnata dall’alluvione che ha colpito la città meno di cinque mesi fa e destina oltre 10di euro alledi contrasto al.È stato presentato nel pomeriggio di lunedì 3 febbraio il Piano triennale dei Lavori Pubblici di PalaFrizzoni. La cifra complessiva riservata per lefino al 2027 ammonta a più di 61: di questi, oltre 29 sono stati assegnati al 2025.“Il Piano individua ledell’amministrazione – esordisce la sindaca Elena Carnevali -. Alcune rispecchiano il programma elettorale, altre si sono rese necessarie alla luce di quanto accaduto il 9 settembre: un disastro che ha segnato la città, mostrando la necessità di un investimento importante”.