Ilgiorno.it - Bergamo, l’appello della Croce rossa sfrattata per i lavori di ristrutturazione: “Cerchiamo una sede alternativa”

, 4 febbraio 2025 – “A marzo inizieranno idistorica, nel quartiere di Loreto. Abbiamo bisogno di tutta la comunità bergamasca, enti, istituzioni e privati per reperire locali per la prosecuzione dell’attività. Con l’inizio dei, dovremo lasciare liberi i localiper permettere che l’intervento venga eseguito in sicurezza, il più velocemente possibile e senza intoppi”. L’invito del presidente Sforza Èlanciato dal presidente del Comitato, Gianluca Sforza, che si affida alla solidarietà e alla buona volontàcittà, chiedendo l’aiuto per trovare unatemporanea per il tempo necessario ai. Il cantiere (un investimento da 2 milioni) durerà fino alla fine dell’anno. “Gli spazi di cui abbiamo bisogno – prosegue Sforza – sono principalmente locali per l’amministrazione, magazzini e ricovero per le ambulanze”.