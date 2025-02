Anconatoday.it - Berardinelli chiarisce: «Il percorso del Parco è chiuso per dei lavori di Rfi, scorretto tirarci in ballo»

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA – L'assessore al Verde pubblico Danieleinterviene, in merito alla chiusura deldirezione: «Iin questione – afferma - non sono realizzati dal Comune di Ancona ma da Rfi, come mi risulta sia noto anche a Emanuela Capomagi, presidente associazione Casa.