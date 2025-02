Ultimouomo.com - Benvenuti nel caos Trapani

Leggi su Ultimouomo.com

Tra le copertine patinate della Serie A, i campionati scoppiettanti della Serie B e le follie della Serie D, c’è la strana via di mezzo chiamata Serie C. Di questo campionato si torna a parlare sui media nazionali solitamente quando una società è agitata da situazioni grottesche o controverse. Non vogliamo tirarci fuori da questo discorso: anche qui su Ultimo Uomo ne avevamo parlato ad agosto quando era scoppiato ila Taranto, per esempio. Oggi invece della Serie C si parla soprattutto per le notizie che arrivano da, dove si è tornati ad utilizzare questo termine:. Ma cosa sta succedendo esattamente?Le cose hanno iniziato a debordare qualche giorno fa, quando il presidente del club siciliano, Valerio Antonini, ha esonerato un altro protagonista delle serie minori, Eziolino Capuano, reduce proprio dall’esperienza esaltante alper "irriguardose condotte e gravi offese rivolte all’intero gruppo squadra, che ha chiesto all’unanimità l’esonero del tecnico granata", come recita il comunicato ufficiale.