Biccy.it - Benson Boone costretto a chiedere scusa dopo un gesto fatto ai Grammy

si è esibito durante la cerimonia deiAwards 2025, ma non ha portato a casa alcun premio. Tuttavia, la sua performance durante la nomination Best New Artist ha catturato l’attenzione degli spettatori per un motivo diverso. Una semplice “aggiustata” proprio lì.AiAwards,si è esibito sulle note di Beautiful Things ed è stato oggettivamente bravissimo, ma tutta l’attenzione dei media è ricaduta proprio lì, negli ultimissimi secondi, quando il cantante si è dato una sistemata ai gioielli di famiglia. Unche hamolto piacere a noi, ma che è stato oggetto di aspre critiche online (..invece di ringraziare!).La polemica si è estesa a macchia d’olio e il cantante è statorsi e spiegare il perché tramite una storia su Instagram.