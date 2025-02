Anteprima24.it - Benevento-Monopoli, mister Colombo: “Soddisfatto del pareggio”

Tempo di lettura: 2 minutiSi è chiuso senza reti il monday night del “Ciro Vigorito”, un punto a testa che consente adi rimanere in piena corsa per l’accesso diretto in Serie B. Questa l’analisi a fine gara di, allenatore della compagine pugliese:– “Si sta creando attraverso i risultati un clima di festa ad ogni gara. Siamo contenti del legame con i tifosi. La partita? Sonoperché abbiamo affrontato un avversario che sulla carta ha valori qualitativi migliori dei nostri. In una serata non felice per noi abbiamo dimostrato una grande solidità. Ilvedendo anche le altre gare crea sempre tante occasioni. Oggi tranne un colpo di testa di Lanini e la rovesciata di Manconi la squadra ha difeso bene. Ci è mancato un po’ di coraggio e qualità per fare l’altra fase”.