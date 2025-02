Anteprima24.it - Benevento-Monopoli, le pagelle: brilla Capellini, attacco in confusione

Tempo di lettura: 4 minutiEmozioni ridotte al lumicino train un match chiuso sullo 0-0. Tra i padroni di casa, capace di annullare un osso duro come Grandolfo. Male tutto l’, compresi i subentrati. Timidi segnali di crescita da parte di Oukhadda, lontano dal rendimento avuto fino a dicembre. Nunziante 6 – Vive una serata quasi da spettatore non pagante svolgendo solo l’ordinaria amministrazione. Brividi sulla schiena quando la rovesciata di Bulverardi quasi al 90esimo sfiora il palo. Oukhadda 6 – Non è al top da un punto di vista fisico, motivo per il quale non riesce a spingere come nei giorni migliori. Tiene botta quando ilprova a spingere dalle sue parti. Arriva dal suo destro il cross non tramutato in gol da Lanini nel primo tempo.