Anteprima24.it - Benevento-Monopoli, Auteri: “Cresciuti nell’arco della gara, nulla da rimproverare alla squadra”

Tempo di lettura: 2 minutiDopo lo 0-0 contro il, vede il bicchiere mezzo pieno a finemister. Contro i pugliesi, al netto di una prova poco risoluta in attacco, il tecnico delin sala stampa ha sottolineato la voglia dei suoi ragazzi di provare in tutti i modi a vincere la partita concedendo pochissimodi mister Colombo: PRESTAZIONE – “Siamo partiti con attenzione disputando un primo tempo intermittente. Laha fatto fatica a decollare sul piano dei ritmi contro unache fa tanta densità. I dati dicono che loro hanno preso pochi gol. Sono partite che si vincono anche con il piccolo dettaglio. Match troppo spezzettato anche per colpa dell’arbitro. Loro sono venuti per chiudere tutti gli spazi e speculare. Non non siamo stati brillantissimi come altre volte.