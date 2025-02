Anteprima24.it - Benevento, esonero di Auteri ad un passo: in arrivo Pazienza

Tempo di lettura: < 1 minutoLe voci già da questa mattina si erano fatte insistenti e ora è davvero ad unl’di Gaetanodalla panchina del. Il presidente Vigorito e il diesse Carli sono a colloquio a Napoli con Michele, pronto a subentrare alla guida dei giallorossi. Fatale a misterun rendimento in forte calo nelle ultime gare con ilche non vince dal 5 gennaio. Tranne sorprese, come detto, l’erede designato è Michele, che aveva iniziato questa stagione alla guida dell’Avellino, salvo poi essere allontanato il 22 settembre per gli scarsi risultati sotto la sua gestione conquistando appena 3 punti in 5 partite. L'articolodiad un: inproviene da Anteprima24.it.