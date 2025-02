Tpi.it - Benessere sessuale, cresce la spesa online su siti di settore

Leggi su Tpi.it

Ildelintimo sta facendo registrare una trasformazione epocale grazie alla crescita esponenziale dei negozispecializzati in prodotti per la sessualità. Questo cambiamento ha avuto un impatto significativo sulle abitudini di consumo e sulla percezione stessa di questi prodotti.Guardando ai dati, infatti, il valore del mercato dei sex toys in Italia ha superato i 300 milioni di euro nel corso del 2023, evidenziando un incremento annuo del 10%. La maggior parte delle vendite, oltre il 60%, avviene attraverso piattaforme digitali, il che testimonia una netta evoluzione nelle preferenze dei clienti, sempre più orientati verso la riservatezza e la vasta gamma di articoli disponibili in rete.Tra le aziende che si sono distinte in questotroviamo Pepemio, un sexy shop che ha saputo imporsi sul mercato grazie a una combinazione di innovazione, qualità dei prodotti e un livello di personalizzazione massimo, configurandosi come il miglior alleato per coloro che si affacciano nel panorama del, offrendo una user experience al passo con i tempi e con i bisogni delle persone che ricercano discrezione e soluzioni su misura per tutte le esigenze.