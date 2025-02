Bellucci supera il debutto e prenota Medvedev a Rotterdam. Esordio ok anche per Arnaldi a Dallas

Leggi su Sportface.it

Arriva la prima vittoria nel main draw diper un tennista italiano. Dopo la sconfitta di Flavio Cobolli e in attesa deldi Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini e Andrea Vavassori, è Mattiaa festeggiare dopo la mezzanotte di martedì. Il tennista lombardo, che aveva brillantementeto le qualificazioni, ha sconfitto per il terzo giorno di fila un atleta di casa: dopo Boogaard e Brouwer nel tabellone cadetto, è arrivata l’affermazione ai danni della wild card Mees Rottgeering all’in quello principale. Un sorteggio benevolo, contro un giovane attualmente n°839 della classifica ATP, che Mattia ha prontamente sfruttato imponendosi con lo score di 6-3 6-2.Un primo set fatto di parziali e controparziali: in avvio parte beneche va sul 3-0; l’olandese ritrova la parità sul 3-3, ma gli ultimi tre games sono nuovamente di Mattia per il 6-3.