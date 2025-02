Oasport.it - Bellucci, che scalata nel ranking ATP! Triplo sorpasso azzurro, è il n.8 d’Italia

Mattia, dopo aver superato le qualificazioni, ha vinto all’esordio nel tabellone principale dell’ATP 500 di Rotterdam: grazie a questi tre successi l’ha guadagnato 69 punti netti per ilATP, issandosi da quota 624 a 693., inoltre, al momento guadagna virtualmente 11 posizioni nella classifica mondiale, ritoccando immediatamente il bestfatto segnare ieri, salendo dal 92° posto al numero 81, superando ben tre connazionali.si issa al momento al numero 8, ed a fine settimana sarà al numero 10 nella peggiore delle ipotesi: possono ancora scavalcarlo, infatti, Luca Nardi, 82°, impegnato nel Challenger di Lille, e Francesco Passaro, 90°, in corsa nel Challenger di Rosario, mentre è certo ilsu Fabio Fognini, 89°.ATP Dallas 2025, risultati 3 febbraio: ok Tiafoe ed Arnaldi, esce di scena MannarinoITALIANI NEI 100LIVE 3 FEBBRAIO1 Jannik Sinner 1183016 Lorenzo Musetti 265033 Matteo Berrettini 143034 Lorenzo Sonego 137635 Flavio Cobolli 137239 Matteo Arnaldi 130558 Luciano Darderi 94581 Mattia69382 Luca Nardi 68189 Fabio Fognini 62990 Francesco Passaro 629