Anteprima24.it - Beccata a Benevento nonostante il foglio di via: deferita 30enne

Tempo di lettura: < 1 minutoIeri sera la Polizia di Stato ha deferito in stato di libertà una donna rumena di 30 anni per violazione deldi via obbligatorio rilasciato dal Questore dinel mese di luglio del 2024.Gli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico nel corso dei servizi di controllo del territorio, transitando nei pressi della rotonda dei Pentri, avevano notato un’auto in sosta con due soggetti all’interno. Insospettitisi, avevano immediatamente deciso di intervenire per controllare sia l’autovettura che i suoi occupanti.Dall’identificazione effettuata sul posto, il passeggero era una trentenne rumena residente a Nocera Inferiore che, da controlli più accurati risultava essere già destinataria didi via obbligatorio emesso dal Questore dia luglio 2024 per la durata di anni 3.