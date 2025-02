Zonawrestling.net - Bayley spinge per Evolution 2:”La divisione femminile è più forte che mai”

non si trattiene nel chiedere il ritorno dell’evento tutto aldella WWE.Durante una recente intervista con Adam Barnard di Screen Rant, l’ex campionessadella WWE ha chiarito che sta ancorando affinché2 diventi realtà:“Significa ancora più opportunità per valorizzare il wrestling, capisci? C’è ancora tanto da fare e molti obiettivi da raggiungere. Ora abbiamo anche due nuovi titoli in palio. Desidero da tempo un2 e credo che questo sia il momento perfetto. Laè più grande che mai, con più talenti che mai. Potremmo persino organizzare un evento di due notti, come WrestleMania! Abbiamo tantissime atlete, un roster ricco a NXT, una collaborazione con TNA e due nuovi titoli. Cosa stiamo aspettando? Facciamolo!”WWEtornerà? I commenti diarrivano pochi giorni dopo la sua sconfitta alla Royal Rumble, dove non è riuscita a vincere due edizioni consecutive del match.