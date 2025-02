Oasport.it - Bayern Monaco-Olimpia Miano oggi in tv, Eurolega basket 2025: orario, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

L’Milano torna subito in campo inmartedì 4 febbraio alle ore 20:45 i meneghini affrontano in trasferta i tedeschi delper la venticinquesima giornata della regular season 2024-, primo dei due impegni settimanali con la squadra milanese che volerà a Kaunas (Lituania) per affrontare lo Zalgiris tra poco più di 48 ore.13-11 è il record degli uomini di Ettore Messina, che dopo due sonore sconfitte contro Partizan Belgrado (70-90) ed Efes Istanbul (110-66) hanno tirato fuori l’orgoglio piegando al Forum i campioni in carica del Panathinaikos Atene (87-75) sotto i colpi di uno scatenato Zach LeDay che ha piazzato 33 punti eguagliando il suo career-high in. Serve quindi una vittoria per non perdere il treno in vista della volata finale per i play-off.