BAUSTELLE_live nel 2025 per la prima volta con EL GALACTICO FESTIVAL

Ilè un anno che per i BAUSTELLE assume diversi significati, che si possono riassumere con i concetti di celebrazione e prime volte. Neli BAUSTELLE – band formata da Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini – sono lieti di invitare il loro pubblico a festeggiare il loro primo quarto di secolo insieme. Come? Semplice. In modo BAUSTELLE.Con un video pubblicato ieri sui loro canali social ufficiali e su Youtube che richiama Ecce Bombo e Io sono un autarchico di Nanni Moretti, i BAUSTELLE hanno preparato il terreno per il loro ritorno. Nella loro Toscana, lì dove tutto ha avuto inizio, il gruppo presenta EL– prodotto e organizzato da Vivo Concerti – il primoideato, scritto e diretto dai BAUSTELLE che si terrà l’1 e il 2 giugno a Firenze sul palco dell’Anfiteatro Delle Cascine Ernesto de Pascale.