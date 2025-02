Game-experience.it - Battlefield, quando esce il nuovo capitolo? EA rivela la finestra di lancio del gioco

Electronic Arts ha finalmenteto ladidel prossimo, confermando che ildella celebre serie sparatutto arriverà nel corso dell’anno fiscale 2026. Ciò significa che ilsarà disponibile tra aprile 2025 e marzo 2026, ma seguendo la tradizione della saga, il periodo più probabile per il rilascio è tra ottobre e novembre 2025.Questo importante annuncio è avvenuto nel corso della conferenza dedicata ai. risultati finanziari dell’ultimo trimestre fiscale, terminato il 31 Dicembre 2024, con il publisher canadese che per preparare il terreno alha annunciatoLabs, un’iniziativa che consentirà ai giocatori di testare in anticipo la componente multiplayer e contribuire allo sviluppo delcon back mirati. Questa nuova piattaforma di testing si concentrerà sulle modalità online, ma il titolo offrirà anche un’esperienza Battle Royale free-to-play sviluppata da Ripple Effect.