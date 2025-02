Biccy.it - Battito di Fedez: testo e vero significato del brano di Sanremo

Dopo una settimana in cui si è parlato della sua vita privata, tra corna, poliamore, rotture e anche cose molto più forti, ora si torna a discutere della musica di. Tv Sorrisi e Canzoni ha appena rilasciato ildi, il pezzo che il rapper milanese canterà martedì prossimo al Festival di.Ai microfoni della Raiha svelato ildella sua canzone: “Togliere tutto è difficile, ma anche liberatorio. Questo non è unpop o rap, ma jersey, che poi è un sotto genere della trap. Il pezzo è stato il frutto di un brainstorming ed è nato in maniera naturale in studio. Di cosa parla? La vedo come una dicotomia, è una canzone d’amore dedicata a una donna, ma quella donna è impersonificata nella depressione. Dovremmo affrontare i problemi di salute mentale come si fa con qualsiasi altra malattia“.