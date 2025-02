Ilrestodelcarlino.it - “Basta un’app e il cibo è salvo”

Ferrara, 4 febbraio 2025 – Li guardi e fanno gola cornetti e bomboloni che Sabina Tiberi, da 11 anni al banco della pasticceria Dario, fa sparire nel sacchetto bianco. Corso Porta Reno, la bontà ha il profumo della vaniglia, troppo buone per essere buttate via – ’Too good to go’ – quelle paste. Domani mattina sgraneranno gli occhi – ’Surprise bag’ – per la meraviglia, alle sedie della prima colazione frotte di bambini. E’ l’app contro lo spreco alimentare. Nata nel 2015 in Danimarca, spopola a Ferrara. Forni, bar, pasticcerie aderiscono sempre più numerosi alla strategia tre volte win- win. Primo win, consente agli esercenti di guadagnare sulche altrimenti sarebbe buttato via. Seconda vittoria, conquista la clientela. Terzo win, ma non ultimo, consente ai consumatori di portare a casa alimenti ad un prezzo ’scontato’ evitando lo spreco alimentare.