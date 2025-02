Ilrestodelcarlino.it - Basta pericoli: luci sulla strada dal Miù all’A14

E’ vicino al decollo un intervento lungo la Statale 424 della cui necessità si parla da anni. Riguarda il montaggio dell’illuminazione pubblica nel tratto tra la rotatoria che precede sul lato monte il casello autole di Marotta e via Della Camapanella, all’altezza della discoteca Miù. Un segmento di circa 800 metri estremamente pericoloso per i pedoni, in quanto privo non solo di illuminazione, ma anche di marciapiede (con la gente costretta a camminare a ridosso della riga bianca che delimita la carreggiata) che poche centinaia di metri più verso l’interno, a fine estate 2023, è stato teatro di un incidente con conseguenze tragiche: l’investimento, la notte tra il 22 e il 23 settembre, di due giovani bengalesi di 23 e 29 anni, il primo dei quali, Md Juanit Mia, morì due giorni dopo all’ospedale di Pesaro.