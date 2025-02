Oasport.it - Basket, Tortona ancora sconfitta: l’AEK Atene ottiene la seconda vittoria consecutiva in Champions League

battee trova la suain. Nel primo quarto parte forteche si trova subito sul 9 a 1. Pian piano peròinizia a macinare, soprattutto sotto canestro con Ismael Kamagate e Kyle Weems. Marisponde con il numero 3 Prentiss Hubb che con una fantastica tripla sigla il +7 per i greci. Il gioco da tre di Kuzmiskas mandaa 25 punti contro i 14 diche però risponde con i 5 punti di Weems in 30 secondi, arrivato già in doppia cifra. Il primo quarto si chiude 27 a 20 per.Nellafrazione Tommaso Baldasso porta a – 1 la Bertram con due triple fantastiche. Con il canestro di Paul Biligha la squadra italiana va in vantaggio 30 a 29. La squadra diaccorcia lo svantaggio sfruttando al massimo i tiri liberi concessi e si porta sul pareggio a quota 38.