.com - Basket Serie B Interregionale / Si riprenderà così

Leggi su .com

Sosta, poi seconda fase. Matelica, Loreto, Bramante, Recanati e Porto Recanati per la promozione; Senigallia, Civitanova per la salvezzaSENIGALLIA – 4 Fabbraio 2025 – L’ultima delle 22 giornate diha chiuso la prima fase della quarta categoria nazionale.Ora una settimana di sosta, poi si ripartirà con la seconda e una formula che continua a far discutere, ma che per il secondo anno consecutivo è stata riproposta nonostante la sua palese antisportività visto che rende alcune partite dalla prima inutili per entrambe le contendenti al fine del risultato: basti pensare che dei match di domenica soltanto Senigallia-Roseto e Recanati-Matelica contavano in ottica futura.Nessuna retrocessione diretta né retrocessione diretta infatti fino ad ora. Le 12 squadre del girone marchigiano (E) adesso vengono divise in 2 gruppi da 12 unendosi alle 12 del gruppo laziale (F).