Basket, Reggio Emilia vince ai supplementari sull'Aliaga Petkimspor e resta in corsa nella BCL

Si è appena conclusa all’Aliaga Belediyesi Enka Arena di Aliaga la sfida valevole per il secondo turno della seconda fase dellaball Champions League e in campo sono scese l’Aliagae l’Unahotels. Entrambe sconfitte all’esordio, per turchi edni quello di oggi era un vero e proprio spaperre inper i quarti di finale, con un ko che era quasi un’eliminazione. Ecco come è andata.Primo quarto giocato per lunga parta sul filo dell’equilibrio, con i padroni di casa che partono forti, marisponde subito. Gli ospiti passano avanti, poi però un parziale riporta i turchi in vantaggio. L’Aliagaprova l’allungo prima della prima pausa del match, tocca il +9, ma allo scadere la tripla di Smith rimette la Reggiana in partita sul 25-19.