Basket, Pistoia e quei 37 minuti da dimenticare

La sconfitta casalinga contro Treviso lo scorso weekend ha riacceso feroci polemiche a, dove la gestione del presidente Ron Rowan è sotto attacco per l’ennesima gestione di suo figlio Maverick, tenuto in campo per ben 37, anche quando la squadra stava crollando. Una scelta che il coach Gasper Okorn con poche, ma sibilline parole.“I 37di Rowan sono stati una mia decisione, il motivo della decisione ve lo lascio immaginare. E qui mi taccio, non aggiungo altro” ha detto l’allenatore toscano. Insomma, ancora una volta a fare la formazione ufficialmente è stato l’allenatore di, ma nei fatti appare evidente che le cose stanno diversamente. Una scena che rimanda allo scorso 13 ottobre, quando Ron Rowan si mise in panchina e decise il cambio che fece tornare in campo il figlio.