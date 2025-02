Forlitoday.it - Basket giovanile, l'Under 19 batte Siena e consolida il quinto posto. Fortune alterne per l'Under 15

Leggi su Forlitoday.it

Vince nettamente l’19 in casa controla quinta posizione mantenendo però nel mirino la terza, con la coppia Ferrara - Faenza ad appena due punti. Ben cinque i giocatori in doppia cifra nel successo per 87 a 58: Bonomi con 16, Pinza e Gobbo con 11 e Clapiz e Galarza con 10.