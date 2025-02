Sport.quotidiano.net - Basket Dr2. Il Futura vede i playoff. Cadono Russi e Compagnia

Vince soltanto il Faenzatra le formazioni ravennati, consolidando la posizione in zona. I faentini superano 65-57 i Lions Coriano in trasferta.ladell’Albero Ravenna, sconfitta in casa 45-55 (14-10; 22-21; 34-37) dalla capolista Bellaria, e ilClubche perde 60-63 (18-11; 33-25; 49-41) a Forlì con il Greendeve ancora recuperare la partita a San Marino, che sarà disputata entro metà febbraio. Nel prossimo turno si gioca il derby tradell’Albero e Faenza, in programma venerdì alle 21.30, mentreospiterà sabato alle 21 il Sunrise Rimini.dell’Albero: Kertusha 7, Polyeschuk 16, Petulla’ 4, Bomben 5, Branchi 4, Vistoli 6, Barucci 3, Mazzini, Beghi, Mbaye. All.: Senni. Faenza: Samorì M. 13, Guerra 2, Lullo 2, Samorì L.