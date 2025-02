Ilrestodelcarlino.it - Basket 2005 ora spera. Successo interno su Forlì

Importante vittoria della Cesena, che sabato sera sul campo amico del PalaIppo ha battuto l’Aics81-56 (16-14, 37-29, 64-48) grazie a un’ottima gara di tutta la squadra, che ha rimescolato le carte in relazione alla parte finale del torneo di Divisione Regionale 1, rilanciando le ambizioni del gruppo di coach Marco Vandelli, fin qui costretto a pagare a carissimo prezzo una lunga serie di infortuni che ha impedito al club cesenate di raccogliere sul parquet quello che probabilmente avrebbe meritato. Nulla però è ancora perduto, visto che alla luce dei risultati dell’ultimo fine settimana, la corsa alle piazze comprese tra il quinto e il nono posto è tornata apertissima. Una tra Tiberius Rimini, Verucchio, Riccione, Aics e Cesena riuscirà infatti a qualificarsi alla seconda fase che prevede la salvezza acquisita e l’ingresso in un girone che mette in palio i playoff.