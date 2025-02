Bari neonato morto nella culla termica | la telefonata al parroco non è mai scattata

Leggi su Open.online

Dalladella chiesa San Giovanni Battista di, dove è stato trovatoundi 20 giorni il 2 gennaio scorso, non è mailaal prete. È quanto ricostruito dagli accertamenti degli inquirenti che stanno indagando per abbandono di minore a carico di ignoti e omicidio colposo nei confronti deldella chiesa, don Antonio Ruccia, e del tecnico Vincenzo Nanocchio. Gli inquirenti hanno analizzato i tabulati telefonici e della chiamata che sarebbe dovuta partire dall’apparecchio non c’è traccia. Era stato il tecnico Nanocchio a installare lanel 2014 su richiesta della chiesa che aveva pensato di offrire un’alternativa sicura alle madri in difficoltà ed evitare tragedie legate all’abbandono dei neonati. Gli accertamenti ora confermano la versione che ilha dato fin dall’inizio: «Il mio cellulare non ha squillato», aveva detto subito dopo il ritrovamento del piccolo.