Lanazione.it - Bankitalia, Fisac Cgil: “No alla chiusura della sede di Livorno”

Leggi su Lanazione.it

, 3 febbraio 2025 - Laesprime la propria contrarietà relativamentedecisione del consiglio superioreBanca d'Italia, in data 31 gennaio 2025, di avviare una nuova ristrutturazionerete territoriale che prevede, tra l'altro, ladelle filiali di Brescia e, quest'ultima aperta dal 1893. A giudizio, scrivono in un comunicato congiunto la segretaria generale Susy Esposito, e il segretario coordinatore per Banca d'Italia, Alessandro Agostino, "questo ulteriore arretramento dal territorio è ancora più preoccupante rispetto alle chiusure di sportelli che si registrano nel mondo delle banche commerciali in quanto le funzioni dell'istituto hanno valenza pubblica: basti ricordare la tutelaclientela o la necessaria interlocuzione con il territorio per l'espletamento di compiti fondamentali quali la sorveglianza sui fenomeni di riciclaggio o l'analisi dell'economia locale.