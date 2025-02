Noinotizie.it - Banco farmaceutico da oggi Fino al 10 febbraio

Di seguito il comunicato:Nel 2025compie 25 anni e, da martedì 4 a lunedì 10, si svolgerà la 25ª edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco. In oltre 5.800 farmacie che partecipano in tutte le città italiane (espongono la locandina dell’iniziativa – L’elenco è consultabile su www..org), è chiesto ai cittadini di donare uno o più medicinali daper i bisognosi.I farmaci raccolti (nel 2024, 588.013 confezioni, pari a un valore di 5.182.368 euro) saranno consegnati a più di 2.000 realtà benefiche che si prendono cura di almeno 463.000 persone in condizione di povertà sanitaria, offrendo gratuitamente cure e medicine. Il fabbisogno segnalato ada tali realtà supera il milione di confezioni di medicinali. Si invitano i cittadini ad andare apposta in farmacia per donare un farmaco.