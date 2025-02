Banca del Mezzogiorno | utile netto 2024 cresce a 224 milioni di euro

Quotidiano.net - Banca del Mezzogiorno: utile netto 2024 cresce a 22,4 milioni di euro

Leggi su Quotidiano.net

del(gruppo Mediocredito centrale) chiude ilcon unin crescita a 22,4dirispetto ai 9,87didello scorso anno. Lo si legge nella nota al termine del cda. Lasegnala come siano in corso di cessione (con offerte vincolanti già ricevute a fine) ulteriori crediti deteriorati per un totale annuo di183,4, "in anticipo rispetto agli obiettivi del Piano industriale grazie anche alla finalizzazione della operazione Pegasus". All'dell'exPopolare di Bari ha contribuito l'aumento del margine di intermediazione pari a 342di(+13,9% rispetto) spinto dal margine di interesse (+19,7% a 236,01di) e le commissioni nette (+0,8% a 101,26di); Le rettifiche di valore nette per rischio di credito sono salite a 59,57di