Balliamo sull’altalena dell’oro Il prezzo al grammo su del 22% Ma continua a trainare l’export

La "febbre"fa schizzare il termometro. E la febbre in un anno è salita oltre il 22 % nei prezzi in euro, un punto in più (23%) in dollari statunitensi. È l’andamento registrato nel 2024 sulla base delle quotazioni pubblicate dal World Gold Council. Un’altalena che ogni giorno diventa il "tormentone" di chi compra metallo grezzo per trasformarlo nei gioielli e nell’oreficeria che girano il mondo, trainano l’economia aretina, guidano la classifica toscana delle esportazioni e rappresentano oltre un terzo delnazionale. A ottobre und’oro costava 76,5 euro, oggi (quotazioni a ieri pomeriggio) oscilla tra 87,8 e 87,9, sfiorando perfino quota 88 euro. E l’impatto sugli ordini delle aziende pesa, insieme alle variabili internazionali: l’incertezza dei mercati, gli scenari geopolitici attraversati dai conflitti e l’ombra dei dazi che il presidente Trump annuncia anche per gli scambi commerciali dell’Europa con gli States.