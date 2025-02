Bajcetic debutta con buoni sentimenti in Las Palmas

Leggi su Justcalcio.com

La sconfitta a Girona lascia buone notizie: il debutto di Stefan. I Vigués, che sono arrivati ??sull'isola venerdì, hanno goduto dei suoi primi minuti con UD Las. Saltò sull'erba em il 66 minuti sostituendo Kirian. In quella scarsa mezz'ora offrì una buona parte del suo repertorio tattico in difesa e attacco. L'ingresso all'erba del giocatore assegnato da Liverpool non solo rilasciato in difesa di Loioio e Javi Muñoz, ma ha anche messo in ordine e pazienza al centro del campo nell'aspetto offensivo.Il galiziano è la firma delle stelle Del giallo in questo mercato. Un'incorporazione per dare maggiore coerenza a un complotto della squadra che ha vacillato negli ultimi mesi con l'infortunio alla campagna e la sanzione iniziata a Montilivi per conformarsi a Essego e che ha ancora le prossime due partite sugli spalti.