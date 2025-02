Bagni di Lucca omaggia la sua campionessa | Celebration Day per Jasmine Paolini

Leggi su Corrieretoscano.it

DIdila ‘sua’. Lo fa con una mattinata di celebrazioni in cui la tennistaolimpica ha fatto visita anche alla sua scuola primaria dove ha inaugurato L’aula dei sogni dopo un simpatico siparietto con gli studenti di tutto il comune nelle palestra dell’istituto.Il paese ha reso omaggio alla sua, in unDay emozionante, dedicato alla straordinaria vittoria olimpica nel doppio a Parigi 2024 in un evento, organizzato dal Comune didie della Regione Toscana nella Sala Rosa del Circolo del Forestieri. Un evento che ha ricevuto il prezioso supporto di Eurovast e BigMat ed è stato curato nei dettagli dall’agenzia di comunicazione Anteprima Adv. Una celebrazione spettacolare e coinvolgente quella che, con la brillante moderazione della inviata Rai e voce di Tutto il calcio minuto per minuto Sara Meini, ha preso il via con i saluti istituzionali del sindaco didi, Paolo Michelini, del presidente della Regione Eugenio Giani e dell’assessora alle manifestazioni Priscilla Valentino davanti a un importante parterre istituzionale e, ovviamente, alla presenza della famiglia di: papà Ugo, mamma Jacqueline, nonna Ivonne, il fratello William e lo zio Adriano.