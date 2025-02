Sport.quotidiano.net - Bach al Quirinale e al Coni: “La rielezione di Malagò? Non vogliamo interferire”

Le Olimpiadi del passato, quelle del futuro, e un rapporto speciale con l’Italia. Il presidente uscente del Cio, il comitato olimpico mondiale, Thomas, ha approfittato della presenza a Roma per un incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e con quello delGiovanni. "Grazie Italia" è il messaggio ripetuto diverse volte nel corso della giornata ricca di impegni e appuntamenti istituzionali. Lunedì in Vaticano per partecipare al Summit mondiale sui diritti dei bambini, stamattina la visita al: "È stata l'opportunità per ringraziare di persona il presidente Mattarella, perché è stato sempre dalla parte del nostro movimento e al mio fianco fin dall'inizio del mio mandato. Ha condiviso con noi i valori olimpici e la missione di riunire le persone e dare un contributo alla pace", ha dettoall’uscita dall’incontro al quale era presente anche Giovanni, che poi lo ha accompagnato a visitare il centro Onesti, l'Istituto di medicina e scienza dello sport, il nuovo palazzetto polifunzionale e la lounge, doveè stato accolto dal ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.