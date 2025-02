Unlimitednews.it - Bach a Roma, visita al Quirinale e poi al Coni “Grazie Italia”

(ITALPRESS) – “”. Con questo messaggio, più volte ripetuto nella lunga giornatana, il presidente del Cio Thomasha spiegato il suo viaggio ine i numerosi incontri programmati con il mondo dello sport e i rappresentanti istituzionali. Dopo la presenza di ieri in Vaticano per partecipare al Summit mondiale sui diritti dei bambini, il dirigente sportivo tedesco ha fattoquesta mattina al. “E’ stata l’opportunità per ringraziare di persona il presidente Mattarella, perchè è stato sempre dalla parte del nostro movimento e al mio fianco fin dall’inizio del mio mandato. Ha condiviso con noi i valori olimpici e la missione di riunire le persone e dare un contributo alla pace”, ha spiegatoal termine dell’incontro al quale ha partecipato Giovanni Malagò.