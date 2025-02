Lanazione.it - Azienda distrutta dall’incendio, la promessa: “Torneremo più forti di prima”

Monteroni (Siena), 4 febbraio 2025 – “piùdi”. Una, quella di Alessandro. Uno dei tre cugini attuali proprietari di una ditta fra le più importanti, conosciute e longeve della Val d’Arbia e dell’intera provincia, la ’Fratelli Giannetti Termoidraulica’. “Avevamo pensato di organizzare una grande festa a maggio per i 40 anni”, prosegue mentre nell’di via Toscana, nel cuore di Monteroni, si lavora per capire come proseguire l’attività. Il tetto del capannone è collassato nell’incendio che i vigili del fuoco di Siena e di Montalcino sono riusciti a domare definitivamente intorno alle 22,30 di domenica. E si trova attualmente sotto sequestro per consentire le indagini dei pompieri e gli accertamenti tecnici sulle cause. “Purtroppo nel weekend un brutto incendio ha distrutto completamente la nostra sede, un duro colpo per l’ma siamo sempre qui – si legge nel post su Facebook messo ieri mattina dai tre titolari, Alessandro, Francesco e Andrea –.