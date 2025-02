Avs fa sbarcatre in Europa la protesta contro ddl sicurezza | destra feroce

Leggi su Ildenaro.it

Bruxelles, 4 feb. (askanews) – Gli eurodeputati di Alleanza Verdi e Sinistra Benedetta Scuderi, Mimmo Lucano e Ilaria Salis, hanno ospitato al Parlamento europeo, oggi a Bruxelles, insieme ai leader di Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, una folta delegazione della ‘Rete Nazionale No Ddl– A Pieno Regime’, per portare all’attenzione delle istituzioni dell’Ue le ragioni del movimentoil disegno di legge1236 (Ddl), attualmente in discussione in Senato, con la richiesta ‘che l’Italia sia un’osservata speciale dell’per il modo in cui questo decreto rischierebbe, a loro avviso, di criminalizzare il dissenso. Durante una conferenza stampa, Bonelli ha denunciato ‘la ferocia ideologica di unache in Italia, in nome di una falsa, sta comprimendo e mettendo in discussione i diritti civili e diritti umani’.