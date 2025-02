Anteprima24.it - “Avellino, quale Futuro per la nostra città”, il Comune chiama alla partecipazione

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiUn questionario per coinvolgere i cittadini nella programmazione delle azioni amministrative e contribuire allo sviluppo della. Ildilancia ufficialmente il progetto “per la”. L’ iniziativa si inserisce nell’ambito della nuova programmazione PO FESR 2021-2027. L’obiettivo del questionario è rilevare i bisogni, le aspettative e le proposte di miglioramento da parte di tutta la cittadinanza, di coloro che quotidianamente vivono, lavorano, operano, studiano ine vogliono contribuire a delineare la strategia di sviluppo urbano del Documento di Orientamento Strategico (D.O.S.).Il progetto rientra in un percorso più articolato, coordinato daldi, che nei prossimi mesi si svilupperà attraverso tavoli tematici e incontri con cittadini, associazioni, comitati e altre realtà, in vista della definizione del Programma di Rigenerazione Integrata Urbana Sostenibile denominato “P.