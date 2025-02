Cataniatoday.it - Autostrada Catania–Messina, svincolo autostradale chiuso dal 7 al 10 febbraio

Leggi su Cataniatoday.it

Dal 7al 102025, chiusura dellodi Acireale, dell'Messina - Catania, limitatamente alla rampa in uscita, per i veicoli provenienti da Messina, in transito in direzione Catania. Chiusura prevista dalle 7 del 7alle 18 del 10. .