Autostrada A11, chiusa per una notte la stazione di Lucca Est

Firenze, 4 febbraio 2025 – Disagi per chi dovrà utilizzare l'A11, la Firenze-Pisa nord tra ladi giovedì 6 febbraio e la mattina di venerdì 7 febbraio. Come si spiega in una nota, per consentire le attività connesse al potenziamento e all'ammodernamento dei pali della luce, dalle ore 22 del 6 febbraio fino alle ore 6 della mattina successiva saràladiest, in uscita per chi proviene da Pisa. In alternativa Autostrade per l'Italia consiglia di uscire alladi Capannori, al km 57+200. Sta, 4 febbraio, intanto sono previsti lavori di pavimentazione e quindi dalle 22 fino alle 6 di domani, 5 febbraio, è prevista la chiusura delladi Chiesina Uzzanese, in uscita per chi proviene da Firenze.