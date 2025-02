Unlimitednews.it - Autorizzato vaccino antinfluenzale Sanofi ad alto dosaggio per over 60

MILANO (ITALPRESS) – E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’autorizzazione all’immissione in commercio della formulazione trivalente deladdi, con il nome commerciale Efluelda, che sarà disponibile in Italia a partire dalla prossima stagione influenzale 2025/2026.Il passaggio daquadrivalente a trivalente risponde alle indicazioni dell’Oms, poi avallate anche dal Comitato per i medicinali per uso umano di Ema, che ha richiesto l’eliminazione del ceppo B/Yamagata dalla composizione dei vaccini antinfluenzali: la raccomandazione si basa sui dati provenienti dai sistemi di sorveglianza di tutto il mondo che hanno evidenziato un’assenza di casi riconducibili a questo virus da marzo 2020. Iladè stato sviluppato specificatamente per la protezione dall’influenza degli adulti a partire dai 60 anni di età.