Veronasera.it - Auto in fiamme sotto un pergolato, danneggia anche quella vicina

È durato meno di due ore l'intervento dei vigili del fuoco ad Avesa nella notte tra lunedì e martedì, dopo l'incendio di una vettura ha creato alcuni momenti di apprensione. Per cause da verificare, un'posteggiataildi un'abitazione di via Are Zovo ha preso fuoco.